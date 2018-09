KVK Wellen heeft op het veld van Esperanza Pelt een 0-2-zege geboekt. Een overtuigende driepunter, want de bezoekers zorgden bijna 90 minuten lang voor dreiging en dwongen zelfs 17 hoekschoppen af. Toch was het wachten op late treffers van invallers Jonckers en Pannemans om de drie punten over de streep te trekken.