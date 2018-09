Trossard nekt Brugse illusies met drie goals

Het Genkse sprookje blijft duren. Niet toevallig Leandro Trossard brak gisteren met drie heerlijke goals het laatste verzet van het voordien zo taaie Cercle (2-5). In z’n eentje stelde de Rode Duivel in de slotfase het nieuwe clubrecord – 19 wedstrijden op rij ongeslagen – veilig. “Veertig wedstrijden zonder nederlaag zal wel te hoog gegrepen zijn, zeker?” grapte de prijsschutter. “Maar we gaan deze reeks toch zo lang mogelijk rekken.”