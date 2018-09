HASSELT26.779 mensen zijn gisteren naar hun gemeentehuis getrokken om zich vrijwillig te laten registreren als orgaandonor. Aanleiding was een oproep in het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’. Presentatrice Frances Lefebure kan het gigantische succes nog niet goed vatten. “Ge ziet, de Vlaming is en blijft een warme mens. We hebben het hart op de juiste plaats.”