Belgie pakt nog twee keer brons op slotdag van Wereldruiterspelen

De Belgische ploeg in het mennen en ruiter-menner Edouard Simonet hebben ons land op de slotdag van de Wereldruiterspelen in het Amerikaanse Tryon nog twee bronzen medailles bezorgd. Met het zilver van het Belgisch reiningteam en de individuele gouden plak van Bernard Fonck in de reining komt België aan een totaal van vier medailles.

Met Dries Degrieck en Edourd Simonet als debutant op de Wereldruiterspelen en Glenn Geerts, die na Caen vier jaar geleden ook pas aan zijn tweede WK toe was, heeft het Belgische menteam aangenaam verrast door overtuigend brons te pakken met een voorsprong van liefst 14 strafpunten op Frankrijk, dat vierde eindigde.

Grote uitblinker voor ons land werd Edouard Simonet, die pas vijf jaar geleden de stap zette naar het internationaal mennen maar bij zijn eerste WK goed was voor de derde plaats, ook al met een ruime voorsprong van bijna zes strafpunten op nummer 4, de Nederlander Koos De Ronde.

Aan de suprematie van de Australiër Exell Boyd kon niemand tornen. Hij veroverde zijn derde wereldtitel op rij met een voorsprong van negen strafpunten op thuisrijder Chester Weber.

Sportief directeur Wendy Laeremans: “Fier op onze medailles”

Sportief directeur Wendy Laeremans maakte zondag vanuit Tryon, net voor de céremonie protocolaire van het mennen, een balans op van de voorbije anderhalve week Wereldruiterspelen. “Wij mogen fier zijn met onze vier medailles”, vatte ze het succes samen.

Op de openingsdag veroverde het Belgisch reiningteam zilver, drie dagen later voegde reining-ruiter Bernard Fonck daar het eerste goud voor een Europeaan aan toe en op de slotdag won de Belgische ploeg mennen en menner Edouard Simonet elk nog eens een bronzen medaille. “Daar zijn we als klein land blij mee en we mogen fier met onze vier medailles”, was de eerste reactie van de Sportief directeur.

“Omgekeerd zij we een beetje triest dat we in de drie olympische disciplines geen ticket voor Tokio 2020 konden bemachtigen. Maar wij hebben kunnen vaststellen dat wij geen verkeerde combinaties hebben geselecteerd. Wij blijven achter de jumpingploeg staan, die hier in actie kwam en zijn ervan overtuigd dat zij op termijn in staat moet zijn om medailles op de grote kampioenschappen te pakken. In de dressuur hebben we voldoende combinaties, die gemiddeld mee kunnen met de rest van de wereld maar hebben we nood aan één combinatie, die boven de 75 procent kan uitkomen en zo het verschil kan maken. In de eventing blijven we teren op de gevestigde waarden Karin Donckers en Joris Vanspringel en moeten we dringend werk maken van de opvolging en het leggen van een bredere basis”.

“De para-olympische disciplines werd met vier vierde plaatsen een verhaal van net niet maar het opent wel perspectieven voor de toekomst”, besloot Wendy Laeremans.