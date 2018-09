Regering stelt sluiting van zeven asielcentra uit

BrusselDe federale regering heeft beslist om de sluiting van zeven asielcentra uit te stellen tot 30 juni volgend jaar. Normaal deden drie Vlaamse opvangcentra, waaronder dat van Helchteren, volgende week, op 30 september, de deuren dicht. “Maar omdat de instroom van asielzoekers sinds de zomer weer gevoelig is gestegen, is beslist om het afbouwplan van de asielcentra enkele maanden uit te stellen”, klinkt het bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). “Maar het is niet de bedoeling dat we hier transmigranten gaan onderbrengen.”