Red Dragons komen 0-2 voor, maar verlaten WK volley alsnog met een nederlaag tegen Brazilië

De Red Dragons, sowieso al uitgeschakeld voor de Final 6, namen in Bologna afscheid van het WK met puntenwinst tegen Brazilië (2-3), regerend olympisch kampioen en de nummer 1 van de wereld. De Zuid-Amerikanen, al zeker van hun stek in de volgende ronde, lieten weliswaar hun vedetten op de bank. Het was niet de zorg van de Belgische mannen, die alsnog de tweede plaats in hun groep pakten én een zevende stek in het eindklassement. De Red Dragons kwamen zelfs 0-2 voor, maar verloren uiteindelijk na 5 sets: 22-25, 23-25, 25-19, 25-15 en 15-12. De zeven stek op het WK levert België een flinke extra op in de wereldranking, volgende lente doorslaggevend voor de samenstelling van de reeksen van het olympisch kwalificatietornooi.