Sterke Toon Aerts verrast wereldkampioen Van Aert in WB-cross in Waterloo

Toon Aerts heeft de Wereldbekermanche in het Amerikaanse Waterloo gewonnen. De man van Telenet-Fidea was de betere in een rechtstreeks duel met de ploegloze Wout van Aert. Aerts liet de wereldkampioen op meer dan twee ronden van het einde achter en hield sterk stand. Aan de meet had hij 34 seconden over op Van Aert , die tweede werd.

Na een snelle start was Lars van der Haar (Telenet-Fidea) de eerste pechvogel. De Nederlander keek al vroeg in de wedstrijd tegen een grote achterstand aan na problemen en was meteen uitgeschakeld voor de zege. In de derde van negen ronden schudde wereldkampioen Wout Van Aert eens aan de boom en er bleef een elitegroepje over met Toon Aerts, Laurens Sweeck, Corné van Kessel, Eli Iserbyt, Daan Soete, Quinten Hermans en uiteraard Van Aert.

Halfweg koers moesten Van Kessel, Sweeck en Van Kessel de rest laten gaan. Een mooie kopgroep van vier leek een strijd op het scherp van de snee te zullen uitvechten, maar lang duurde het niet. Soete en Hermans haakten in elkaar en smakten tegen de grond, Aerts en Van Aert kregen zo vrije baan. De wereldkampioen was vooraf de grote favoriet, maar het was Aerts die de beste indruk naliet en Van Aert onder druk zette. In de zevende ronde versnelde de voormalige Europese kampioen en meter per meter reed hij weg van de wereldkampioen. Die liet dat niet zomaar gebeuren, maar kwam niet dichter en keek bij het ingaan van de voorlaatste ronde tegen een achterstand van 11 seconden aan.

Die bouwde hij in de laatste ronde nog uit, zijn zege kwam dan ook nooit in het gevaar. Aerts boekt zo vroeg in het seizoen meteen een grote zege. In de laatste rechte lijn pakte hij nog even uit meteen spectaculaire jump, na de finish zette hij even zijn fiets in de picture. De wedstrijd vond plaats op de terreinen van Trek, de fietssponsor van - u kan het al raden - Telenet-Fidea. Wout van Aert sloot een chaotische week af met een tweede plek. Zo doet hij alvast een goede zaak in de WB-stand ten opzichte van Mathieu van der Poel, die besloot niet af te zakken naar de Verenigde Staten.

Foto: BELGA

- Uitslag -

1. Toon Aerts

2. Wout Van Aert

3. Laurens Sweeck

4. Quinten Hermans

5. Daan Soete