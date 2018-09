Nieuw clubrecord voor KRC dankzij drie goals van Trossard: 19 wedstrijden op rij zonder nederlaag

Het Genkse sprookje blijft duren. In navolging van leider Club Brugge enkele uren eerder, nam ook Racing vlot de maat van de tegenstander. Cercle kon met twee goals in geschenkverpakking van de bijwijlen nonchalante bezoekers wel lang de indruk wekken dat er puntgewin in zat. Maar klasbak Trossard trapte die illusies met drie goals aan flarden. Een nieuw clubrecord is geboren.