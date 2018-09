Opnieuw met uitsterven bedreigde soort op Lommelse Balimheide ontdekt: “Nog zeldzamer dan lentevuurspin”

Lommel - Balimheide blijkt naast de lentevuurspin nog een zeldzaam insect te huisvesten: de amazonemier. De laatste plek waar deze met uitsterven bedreigde soort in de Benelux leeft, is net een plek waar in de toekomst mogelijk industrie komt. Natuurliefhebbers zouden graag zien dat na de reddingsoperatie van de lentevuurspin er ook een actieplan voor deze mier komt. “We hopen er een beetje op dat geen enkel bedrijf het op zijn geweten wil hebben om een bepaalde diersoort definitief uit de Benelux te verdrijven”, zegt Lex Peeters, vrijwilliger bij Natuurpunt.

Even werd gedacht dat de amazonemier in de Benelux was uitgestorven. Op de laatste gekende vindplaats - in het natuurreservaat De Plateaux/Het Hageven, de grens van Neerpelt en Bergeijk - was het diertje ...