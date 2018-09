Anderlecht wint op nippertje van Standard

Anderlecht heeft de crisis op de valreep buiten de deur gehouden. Paars-wit boog tegen Standard een achterstand nog om in een zege. Ivan Santini scoorde een heerlijke gelijkmaker, nieuwkomer Bubacarr Sanneh buffelde de 2-1 diep in de blessuretijd binnen.

Meer creativiteit, dat was het credo bij Anderlecht na een magere één op negen in de competitie en de blamage tegen Spartak Trnava in de Europa League. En dus greep trainer Hein Vanhaezebrouck in: hij zette spits Landry Dimata op de bank en gaf de Japanner Ryoto Morioka zijn eerste basisplaats van het seizoen in de rug van diepe spits Ivan Santini. Ook Pieter Gerkens kwam in het team voor Knowledge Musona. Bij Standard gaf Michel Preud’homme Maxime Lestienne zijn eerste basisplaats. Sébastien Pocognoli verving de geschorste Collins Fai, Renaud Emond kreeg de voorkeur op Orlando Sa.

Beide ploegen moesten bekomen van een oplawaai in Europa en het was Anderlecht dat voor de eigen fans er onder impuls van Morioka duidelijk het meeste zin in had in de beginfase. De Japanner bracht de bal laag voor doel, maar de inlopende Gerkens kon zijn voet niet vol tegen de bal zetten. Even later was de middenvelder daar weer. Hij liep zich slim vrij, pakte de bal goed mee, maar kreeg de bal opnieuw niet goed op de voet. De bal zoefde voorlangs. Standard prikte voorzichtig tegen: afstandsschot van Lestienne zeilde naast, een kopbal van Emond over.

Crisis om de hoek door goal Djenepo

Anderlecht kon echter geen vervolg breien aan zijn aardige beginfase. De opbouw ging regelmatig de mist in en vooral Bubacarr Sanneh, de verdediger van acht miljoen, liet zich een paar keer opmerken met slechte passes. Vlak voor rust kwamen de Rouches zo in de wedstrijd: Moussa Djenepo troefde Andy Najar af en bracht de bal voor doel. De hak van Mehdi Carcela botste op Renaud Emond, die in de kluts nog eens kon aanleggen. Vanop enkele meters besloot hij pal op het lichaam van Anderlecht-doelman Didillon. Op slag van rust had de thuisploeg echter minder geluk. Mehdi Carcela liet een diepe bal slim lopen, Djenepo was Sanneh te snel af en maakte keurig af in de korte hoek: 0-1.

Na rust kroop Standard achteruit, loerend op de counter, en liet het Anderlecht komen. Djenepo claimde vergeefs een penalty na een duel met Sanneh, Pocognoli knalde naast. Het thuispubliek had er genoeg van en begon te fluiten na een zoveelste slechte pass. Bijna deed Standard-middenvelder Razvan Marin de match helemaal op slot toen hij mocht oprukken met de bal aan de voet. Didillon haalde zijn harde knal nog uit de hoek.

Heerlijke goal van Santini

Anderlecht leek ondanks weer stevig wat balbezit af te stevenen op een heuse crisis en een één op twaalf in de competitie. Tot een hoekschop met een gelukje over het pak tot bij Ivan Santini waaide. De Kroaat pakte het leer aan op de borst en nam de bal vervolgens vol op de pantoffel. In een prachtige boog in de verste hoek binnen, Standard-doelman Guillermo Ochoa had er het graaien naar. De heerlijke goal deed de vonk in het stadion weer overslaan. Het publiek ging er vol achterstaan, een enthousiast Anderlecht drukte de Luikenaars tegen het eigen doel. Maar ook hier bleek de uitvoering vaak te onnauwkeurig.

De match leek af te stevenen op een gelijkspel, maar in de 94ste minuut kreeg Anderlecht toch nog wat het verdiende op basis van het veldoverwicht. Uitgerekend Bubacarr Sanneh torende boven iedereen uit op een hoekschop en kopte de bal staalhard binnen: 2-1. Door de zege springt Anderlecht over Antwerp naar de derde plek en blijft de kloof met Club Brugge zes punten. Standard volgt op de achtste plek, de achterstand van de Rouches op de leider bedraagt intussen al tien punten.