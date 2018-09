ANALYSE. "Brys wil zeker en vast die scalp van Anderlecht volgend weekend"

Ondanks de nederlaag van Beerschot-Wilrijk, thuis tegen Lommel, kwam het helemaal goed met het weekend van Marc Brys. De ploeg van zijn hart ging dan wel de boot in tegen die dekselse Lommelaren, zijn STVV deed het uitstekend tegen Antwerp dat tot voor zaterdag nog ongeslagen was. Brys heeft de touwtjes heel stevig in handen in Sint-Truiden en verdient daar alle lof voor. Iedereen die in de zomer nog niet mee was met zijn visie, kreeg hij in het gareel. Anno 2018 niet zo vanzelfsprekend.