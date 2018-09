Na Porte geeft Fabio Aru forfait voor WK wielrennen: “Vormpeil niet zoals ik wil”

Fabio Aru zal deze week niet deelnemen aan het WK wielrennen in het Oostenrijkse Innsbruck. Dat heeft de Italiaan zondag op Facebook laten weten.

Lees ook: Domper voor Australië: kopman Richie Porte geeft forfait voor WK wielrennen

“Mijn vormpeil is niet zoals ik het wil en zou me allicht niet in staat hebben gesteld mijn selectie voor Italië eer aan te doen”, klinkt het op Facebook. “Met tegenzin, en in overleg met bondscoach Davide Cassani, heb ik beslist mijn selectie voor het WK naast me neer te leggen. Ik denk dat het beter is plaats te laten aan wie op dit moment beter is.”