Final 6 niet meer mogelijk voor Red Dragons op WK volley

Zondagavond (20.30u) spelen de Belgische mannen tegen olympisch kampioen Brazilië hun laatste wedstrijd van de tweede ronde. Een prestigeslag die hen mits stuntwerk nog naar de tweede plaats kan loodsen van hun groep maar niet meer naar de Final 6 van het toernooi.

Een stek bij de beste twee verliezers werd deze namiddag al mathematisch onmogelijk na de 3-0 winst van Rusland tegen Finland en de 3-1 van Frankrijk tegen Argentinië.

In de tweede ronde van het WK gaan de vier groepswinnaars naar de ‘best of 6’, samen met de twee beste tweedes. Voor België zijn beide opties onmogelijk geworden. De Dragons tellen in groep F vier punten achterstand op Brazilië, en kunnen dus geen groepswinnaar worden. Dat was eerder al zo, maar zondag werd ook een plaats bij de twee beste tweedes onmogelijk. Rusland won in groep E met 3-0 van Finland en heeft nu 18 punten, net als Frankrijk in groep H. Die vijfpuntenkloof kunnen de Belgen niet meer dichten.

Australisch cadeautje voor Red Dragons

Een immer enthousiast Australisch team deed onze Red Dragons wel nog een klein cadeautje door een leeggestreden Slovenië te kloppen met 3-2. Daardoor blijven onze landgenoten voorlopig op de tweede plaats van hun groep – met de daaraan verbonden punten voor de wereldranking - dankzij een betere setverhouding. Wanneer ze straks echter met 3-0 verliezen van Braziië, zijn ze dat voordeel opnieuw kwijt.