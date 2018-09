Zonnewagens uitgeregend tijdens grote race op Circuit Zolder

Heusden-Zolder - Afgelopen weekend vond op het Circuit van Zolder de iLumen European Solar Challenge plaats. Dit is de op één na grootste zonnewagenrace ter wereld.

Teams van over de hele wereld stonden aan de start van deze 24 uren durende wedstrijd. Het slechte weer speelde in het nadeel van de zonnewagens. Door het gebrek aan zonlicht moet de batterijen gespaard worden en daalt de snelheid van de wagens. De teams krijgen wel twee momenten om de batterij opnieuw te laden, zo vertelt Willem Jan Claes van het Punch Solar Team. “Die zullen we heel strategisch moeten kiezen.”

Winst was uiteindelijk voor de grote favoriet: het Solar Team uit Twente.