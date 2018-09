Beringen - Vrijdag in de vooravond is bij de politie een inbraak in een garage op de Fazantenlaan in Paal gemeld. De poort was geforceerd. Er zijn allerlei handgereedschap en een hogedrukreiniger verdwenen. Even daarvoor was ook al een inbraak in een stal in de Biezenstraat gemeld. Ook daar werd gereedschap zoals een bosmaaier, een kettingzaag en een slijpschijf gestolen. (mm)