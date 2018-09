Opluchting bij KV Mechelen: zege tegen leider Westerlo maakt 1B weer spannend

De supporters van KV Mechelen mogen nog eens juichen. Geel-rood boekte tegen Westerlo zijn tweede zege van het seizoen. In een sterke tweede helft maakten Storm en Schoofs al snel het verschil. Voor Westerlo komt er zo een einde aan een zegereeks van drie wedstrijden, de Kemphanen blijven ondanks de nederlaag wel aan de leiding.

KV Mechelen ging tegen Westerlo op zoek naar de tweede zege van het seizoen. Wouter Vrancken koos op het middenvelder voor Corryn op de plaats van de geschorste Van Damme, waardoor Bagayoko in de ploeg kwam. De Witte bleef op de bank. Bezoekend coach Bob Peeters hield na negen op negen vast aan zijn vertrouwde elf.

Een spectaculaire omhaal van Togui leverde de thuisploeg na tien minuten bijna de 1-0 op, maar verder had de eerste helft weinig om armen. KV Mechelen had wel balbezit, maar vond geen opningen in de Westelse organisatie. Mera en Storm kregen nog twee kleine kansjes, maar kregen hun pogingen niet gekadreerdd.

Het beproefde recept van de bezoekers - de tegenstander opvangen en snel omschakelen - werkte vandaag niet. Topschutter Naessens kwam pas in het slot van de eerste helft een eerste keer in het stuk voor. De vinnige Abrahams vond geen ruimte en kon zich veel moeilijker doorzetten dan de voorbije weken.

KV Mechelen schakelde na de rust - met Engvall voor Tainmont - een versnelling hoger. Met succes. Togui zette al snel Soumah in de wind en leidde zo de 1-0 in. Van Langendonck kon de voorzet van Ivoriaan onvoldoende wegwerken, aan de tweede paal duwde Storm ijzig kalm binnen. Binnen de twee minuten werden de Kemphanen helemaal vleugellam gelegd. Een slecht weggewerkte bal belandde voor de voeten van Schoofs, die met een heerlijk afstandsschot vanop 20 meter het leer in het hoekje krulde.

De 2-0 was een mokerslag voor de verrassende leider in de Proximus League. Peeters bracht met Ghandri en Petrov nog meer gestalte en kracht, maar pas tien minuten voor tijd kon Westerlo nog eens dreigen via een vrije trap van Rommens. Verrips bokste eenvoudig weg. Aan de andere kant ontsnapten de bezoekers meermaals aan een grotere nederlaag. Storm was tot twee keer toe dicht bij de 3-0, maar besloot telkens voorlangs. Een schot van Engvall strandde op de vuisten van Van Langendonck.

Westerlo blijft ondanks de nederlaag aan de leiding. De Kempenaars houden één punt over op Lommel. KV Mechelen klimt met negen punten naar een gedeelde vierde plaats, op vier punten van Westerlo.