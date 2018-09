N-VA wil Hasseltse kermis terug in centrum van de stad

Hasselt - De Hasseltse N-VA wil de kermis opnieuw naar de binnenstad verhuizen. Dat stelt kandidaat-burgemeester Vandeput bij de opening dit weekend. “Het is gezellig en moet mogelijk zijn in de toekomst.” Volgens de huidige schepen voor Markten en Foren Corthouts (CD&V) is de kermis te groot geworden voor het centrum.

Na de traditionele optocht onder leiding van de bellenman werd de Hasseltse kermis zaterdag officieel geopend door burgemeester Vananroye. Met 170 attractues is de kermis in onze provinciehoofdstad één van de grootste van het land. “En ook één van de mooiste”, zo vindt een aanwezige foorkramer.

Maar Steven Vandeput (NV-A) vindt dat de kermis opnieuw naar de binnenstad moet verhuizen. “Vroeger stond de kermis in het centrum, van aan het college tot aan het Dusartplein. Dat was gezellig en dichtbij de stad. Het moet opnieuw mogelijk zijn in de toekomst.” Bevoegde schepen Corthouts (CD&V) acht dit niet langer een optie, omdat de kermis te groot geworden is. Als de Spartacus sneltram er komt moet de kermis wel verhuizen. Voor dat scenario wordt er gezocht naar nieuwe locaties maar die bevinden zich ook buiten de kleine ring.