Winkeldieven zetten het op een lopen

Maaseik / Genk - De politie spoort een koppel uit Genk op dat in aanmerking komt voor een winkeldiefstal zaterdagavond in Maaseik. De twee waren de winkel ‘New Generation’ in de Eikerstraat binnengestapt. De vrouw nam wat kledingstukken mee het pashokje in en verliet even later de winkel zonder iets te kopen. De winkeluitbaatster had snel in de gaten dat er een enkele kledingstukken ontbraken, liep naar buiten en zag het koppel voor een Grieks restaurant staan. Ze sprak de vrouw aan en zag dat zij een vestje uit de winkel onder haar jas wilde verstoppen. De uitbaatster probeerde de goederen te recupereren. Twee stukken wist ze nog terug te nemen voordat het koppel het op een lopen zette. Op de Markt stapten ze in een auto en reden weg. De vermoedelijke verdachten zouden uit Genk zijn. (mm)