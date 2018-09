Fransman Gilles Simon pakt eindzege op ATP-toernooi van Metz, Thiem is de beste in Sint-Petersburg

Gilles Simon (ATP 39) heeft zondag het ATP-toernooi in het Franse Metz (hard/501.345 euro) op zijn naam geschreven.

De 33-jarige Fransman klopte in de finale de Duitser Matthias Bachinger in twee sets: 7-6 (7/2) en 6-1. De partij duurde 1 uur en 20 minuten.

Het is voor Simon de veertiende titel uit zijn carrière. In 2010 en 2013 was hij al de beste in Metz.

Thiem voorbij Klizan naar elfde titel

Dominic Thiem (ATP 8) heeft zondag het ATP-toernooi in het Russische Sint-Petersburg (hard/1.175.190 dollar) op zijn naam geschreven.

De Oostenrijker, eerste reekshoofd, klopte in de finale de Slovaak Martin Klizan (ATP 65) in twee sets: 6-3 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 9 minuten.

Het is de elfde ATP-titel voor de 25-jarige Thiem. Eerder dit seizoen won hij al in Lyon en Buenos Aires.