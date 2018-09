Hazard lijdt bij West Ham eerste puntenverlies met Chelsea

Chelsea heeft zondag voor het eerst dit seizoen punten laten liggen in de Engelse Premier League. Eden Hazard en co speelden 0-0 gelijk bij West Ham, dat zo zijn eerste punt van het seizoen pakt.

West Ham stond goed achterin, en Hazard noch zijn maats geraakten er doorheen. De betere kansen waren zelfs voor de thuisploeg, maar het bleef 0-0. Hazard maakte de 90 minuten vol. Liverpool is nu de enige ploeg die nog het maximum van 18 punten telt, Chelsea heeft er 16.

Celtic, met Rode Duivel Dedryck Boyata de hele wedstrijd in de verdediging, ging in Schotland met 2-1 onderuit bij Kilmarnock. Het begon nog goed voor Celtic, ondanks een vroege gele kaar voor Boyata in de vierde minuut, want Griffiths (34.) bracht de bezoekers op voorsprong. Burke (64.) maakte in de tweede helft gelijk, Findlay (90+3.) diende Celtic in de blessuretijd de doodsteek toe.

In Italië won Lazio met 4-1 van Genoa. Echt aan het feest waren onze landgenoten niet, want Jordan Lukaku ontbreekt nog altijd met een blessure en Slivio Proto zat op de bank.