Soap compleet: Flamingo Bar van Tanja Dexters verzegeld door politie

Tanja Dexters in haar Flamingo Bar, toen die nog in opbouw was. Foto: Jan Van der Perre

De soap rond de Flamingo Bar, het horecaconcept van Tanja Dexters op de Antwerpse Groenplaats, is compleet. De politie heeft het pand zondagmiddag verzegeld nadat was vastgesteld dat er toch alcohol werd geserveerd, ondanks dat de uitbaters niet over een drankvergunning beschikken.

Nadat eerst het grote openingsfeest op vrijdag was geannuleerd omdat de drankvergunning er nog niet was, beslisten de uitbaters om zaterdag toch het restaurantgedeelte te openen. Er zou alleen bier of wijn bij de maaltijden worden geserveerd.

Maar dat verhaal heeft niet lang geduurd. De Antwerpse politie is zondag overgegaan tot verzegeling van het pand omdat werd vastgesteld dat er toch sterke drank werd geserveerd.

Foto: rr

Volgens de uitbater gaat het om een ‘virgin mojito’, dus een cocktail zonder alcohol. Maar volgens onze informatie kon de politie dat niet of moeilijk controleren omdat het drankje in de kassa wel gewoon werd ingegeven als een ‘gewone’ mojito, dus met alcohol. En wanneer de inspecteurs aan de klanten vroegen wat ze aan het drinken waren, antwoordden ze ook gewoon “mojito”.

Bovendien postte Tanja Dexters op Instagram eerder ook al een filmpje waarop te zien is dat er witte wijn wordt gedronken in de Flamingo Bar. Ze tagde er zelfs de politie in.

“De zaak was gewaarschuwd”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Ergens moeten we de lijn trekken.”

De Flamingo Bar zal nu gesloten moeten blijven tot de uitbater kan bewijzen dat hij over alle nodige vergunningen beschikt en met alles in orde is.

Na de valse start van vrijdagavond liet de uitbater dit weekend nog weten dat hij nog steeds enthousiast is en vertrouwen heeft in het concept. Dat enthousiasme krijgt nu mogelijk opnieuw een knauw.