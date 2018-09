Quick Step Floors kroont zich tot laatste wereldkampioen tijdrijden

@quickstepteam smashed it! 55.5kmh average speed and they take the lead #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/i93ZsWTO9x

De Belgische ploeg Quick Step Floors is voor de 4e keer wereldkampioen in de ploegentijdrit. Op het laatste WK van deze discipline waren de mannen van manager Patrick Lefevere over 62.8 km sneller dan Team Sunweb en BMC. Het brengt de teller dit seizoen op 69 zeges, na de triomf van Gilbert eerder op de dag.

De eerste richttijd werd gezet door CCC, de ploeg die na dit seizoen BMC opvolgt en waar Greg Van Avermaet kopman wordt. Met 1u10’03” zorgden zij voor de beste tijd van de niet ProTour-ploegen. De eerste trein die eronder dook was Trek-Segafredo, maar zijn moesten hun plek in de hotseat al snel afstaan aan Mitchelton-Scott. Het was slechts allemaal voorspel voor de echte strijd om de titel. Quick Step Floors was voortvarend van start gegaan en na de helling na 44,8 km had het de snelste tijd, 30 seconden sneller dan de Australische brigade. Een toptijd zat eraan te komen, en Team Sky zou al zeker niet de buurt komen. De Britten volgden ook al op een kleine halve minuut bij de helling.

Quick Step Floors denderde ook in het laatste stuk verder en zette een absolute toptijd neer: 1:07:25. Daar konden BMC en Sunweb niet meer aan, zij kwamen binnen op respectievelijk 18”46 en 19”55 seconden. Quick Step is zo voor de vierde keer wereldkampioen in de ploegentijdrit en meteen ook de laatste. De discipline wordt afgeschaft.

Op de erelijst volgt Quick Step Floors het Duitse Sunweb op, dat vorig jaar in het Noorse Bergen verrassend met de wereldtitel aan de haal ging. In de vijf jaren voordien werden de wereldtitels netjes verdeeld tussen Quick-Step (2016, 2013 en 2012) en BMC (2014 en 2015).

