AA Gent krijgt pak slaag van Club Brugge in eigen Ghelamco Arena

Club Brugge heeft AA Gent in de eigen Ghelamco Arena de broek afgetrokken: 0-4. Nochtans waren de Buffalo’s goed begonnen aan de topper, maar een goal van Danjuma voor rust zette de leider op het halfuur in een zetel. Na de rust draaide Wesley Moraes het mes nog erg diep in de wonde bij een moegestreden thuisploeg met een zuivere hattrick. Overleeft Yves Vanderhaeghe dit als trainer van AA Gent?

Na de thuisnederlaag tegen STVV gooide AA Gent-trainer Yves Vanderhaeghe zijn ploeg om. Met Bronn, Plastun, Odjidja, Andrijasevic en David begonnen maar liefst vijf nieuwe namen bij de Buffalo’s. Club Brugge-coach Ivan Leko beperkte zich tot twee wijzigingen: Mechele en Schrijvers kregen een basisplaats, Mitrovic en Vossen verdwenen naar de bank.

De make-over inspireerde AA Gent, dat de match van meet af in handen nam. Andrijasevic dreigde welhaast meteen, maar kraakte zijn schot. Club Brugge liet zich echter niet onbetuigd en maakte gebruik van de geboden ruimte. Thibault Vlietinck, die na zijn sterke match tegen Dortmund een nieuwe basisplaats had gekregen bij Club Brugge, pakte uit met een gevaarlijke schuiver. Kalinic duwde het leer in de voeten van een verraste Wesley, die een wenkende kans op de 0-1 liet liggen.

Club Brugge op rozen via Danjuma

Het initiatief van AA Gent leverde een leuke topper met flink wat hele en halve kansen op. Danjuma kon naar binnen komen in de zestien, maar plaatste voorbij de verste paal. Enkele minuten later devieerde Roman Yaremchuk de bal een metertje voorbij de Brugse paal.

Het openingsdoelpunt was typerend voor de partij: Letica pakte een afstandsschot van de thuisploeg en gooide meteen in op Hans Vanaken. Die draaide op amper vijfentwintig meter van het eigen doel slim rond Arnaud Souquet en lanceerde Arnaut Danjuma. De Nederlander trok zich op gang en trapte de bal na een ren van dertig meter heerlijk in het dak van het doel.

Foto: Photo News

Club Brugge doet boeken dicht na rust

AA Gent drong aan met het rustsignaal in zicht: Letica schroeide zijn vuisten aan een knal van David en blies van opluchting toen een mislukte voorzet van Nana Asare op het dak van het doel viel. De grootste kans kwam er in de slotseconden van de eerste helft. Vadis Odjidja loodste Georgi Chakvetadze met een heerlijk balletje door de Brugse defensie, maar de Georgiër schoof de bal voorlangs.

De Buffalo’s hadden veel energie verspild en meteen na rust bezorgde Club Brugge de thuisploeg een nieuwe opdoffer. Vanaken stuurde Danjuma weg en die vond Wesley voor doel: 0-2.

Foto: Photo News

AA Gent van slag en de bezoekers roken bloed. Na een knappe aanval vond Siebe Schrijvers Vlietinck op rechts, die de bal gepast voor doel gaf. Kalinic hield Danjuma echter met een fameuze duik van een tweede doelpunt. Enkele minuten later haalde Vanaken ook hard uit vanop afstand. Alweer Kalinic zorgde ervoor dat de schade niet groter werd.

Wesley vervolledig hattrick

Vanderhaeghe ging aan het wisselen en gooide er nog stevig wat troefkaarten op. Dompé, Awoniyi en Limbombe werden op enkele minuten tijd allemaal in de strijd gegooid. Heel even leefden de Buffalo’s op, maar Letica stond goed te keepen bij Club Brugge. De Kroaat pakte een kopbal van Andrijasevic en had even later ook een straffe redding in huis op een vlam van David. Het antwoord van Club Brugge was vernietigend: Ruud Vormer had aan één geweldige baltoets genoeg om Wesley het straatje in te sturen. Die werkte oog in oog met Kalinic koel af: 0-3.

Foto: BELGA

En de kelk moest tot op de bodem leeg voor de thuisploeg. Dion Cools haalde de achterlijn en kreeg alle tijd om voor te geven. Aan de tweede paal had Wesley al evenveel tijd. De Braziliaan kon rustig aannemen en keihard binnenrammen. Zijn hattrick compleet. De vernedering compleet voor AA Gent, maar wat een demonstratie van Club Brugge.

De grote vraag is of Yves Vanderhaeghe kan aanblijven als trainer van AA Gent na dit pak voor de broek in eigen huis van de grote rivaal. Club Brugge loopt in de stand al negen punten uit op de Buffalo’s.