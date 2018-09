Indrukwekkend! Gilbert wint met GP d’Isbergues meteen zijn eerste koers na gebroken knieschijf

Philippe Gilbert heeft de GP d’Isbergues zijn naam geschreven. Straf, want het was de eerste koers van de Waal van Quick Step Floors na zijn gebroken knieschijf in de Tour. Christophe Laporte (Cofidis) werd tweede, Gilberts ploegmaat Florian Sénéchal vervolledigde het podium.

Gilbert brak twee maanden geleden in de Tour zijn knieschijf na een spectaculaire val. Zijn seizoen leek over, maar in een mum van tijd herstelde Gilbert. Vandaag reed hij zijn eerste koers sinds die val en hij was meteen mee met de vlucht van de dag. Onderen anderen Oliver Naessen en Julien Vermote zaten mee in de groep.

In de finale trok Gilbert nog eens ten aanval, enkel Laporte kon volgen. In de spurt maakte onze landgenoot het vervolgens autoritair af. Het is al de 68e zege van het seizoen voor de formatie van manager Lefevere.

Retour gagnant ! Avant de nous rejoindre comme consultant de luxe pour les mondiaux, @PhilippeGilbert remporte le @gpisbergues devant Christophe Laporte et Florian Sénéchal !



Op de erelijst volgt Phil de Fransman Benoit Cosnefroy op. Gilbert is tevens de eerste Belg sinds Niko Eeckhout in 2005 die de GP d’Isbergues kon winnen. Na deze GP rijdt Gilbert nog Binche-Chimay-Binche, Parijs-Tours, de Hammer Series in Hongkong en de Chinese Ronde van Guangxi, een rittenkoers die meetelt voor de WorldTour.