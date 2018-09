De verrassing van Meghan voor Harry op hun trouw: “Zoiets romantisch heb ik nog nooit gehoord”

In de trouwjurk van Meghan Markle zat een subtiele verwijzing naar haar eerste afspraakje met prins Harry. Dat geeft ze toe in de documentaire Queen of the World, die dinsdag uitgezonden wordt. “Zoiets romantisch heb ik nog nooit gehoord”, klinkt het in Buckingham Palace.

Foto: ISOPIX

Toen Meghan Markle en de Britse prins Harry op 19 mei van dit jaar onder een stralende zon trouwden, begon voor de Amerikaanse ex-actrice een nieuw leven waarin verdwijnen uit de schijnwerpers een utopie is geworden. Dat blijkt ook uit de titel van de documentaire die HBO over haar gemaakt heeft en die dinsdag uitgezonden wordt: Queen of the World.

In de documentaire komt de kijker enkele geheimen te weten over de trouwdag van de tortelduifjes, blijkt uit teasers die al uitgezonden werden. Daarop was de voorbije dagen al te zien hoe Meghan het kleed opnieuw te zien krijgt dat ze op haar trouwdag gedragen heeft. Dat is uitgestald in Buckingham Palace, in de Royal Collection van het Britse koningshuis.

In een nieuwe teaser vertrouwt de hertogin van Sussex de wereld toe dat er een subtiele verrassing voor prins Harry in haar Givenchy-kleed verwerkt zat. In haar kleed was namelijk een klein stukje stof verwerkt van de outfit die ze droeg op haar eerste afspraakje met Harry, een voor hen georganiseerde blind date. “Zoiets romantisch heb ik nog nooit gehoord”, reageert de curator van de Royal Collection.

Meghan had er ook voor gekozen om symbolische Britse symbolen te verwerken in het borduurwerk van haar sluier, die verwezen naar de kroning van de Queen in 1953. “Het was een verrassing voor Harry, hij wist het niet en was dolgelukkig dat ik die keuze gemaakt had. De rest van de familie was ook heel gelukkig.”