Wasbeer verrast omstaanders met sprong van negende verdieping

Dat wasberen niet kunnen vliegen, is algemeen geweten. Maar dat ze het niettemin aandurven om grote hoogtes te verkennen, blijkt wel uit bovenstaande video. Enkele omstanders in de Amerikaanse staat New Jersey keken vrijdag met verbazing toen ze een wasbeer tot de negende verdieping van een appartement zagen klimmen. Al was het vooral de sprong naar beneden die de mensen nog meer verraste.

Micah Rea kon de virale beelden vastleggen met zijn smartphone. De man was met enkele vrienden aan het fietsen in Ocean City toen hij de wasbeer in de gaten kreeg. “Dit is het echte nieuws, dit ga je niet zien in het avondjournaal”, vertelde de man terwijl hij de omgeving in beeld bracht.

Kort nadien ging de wasbeer over tot actie. In een fractie van een seconde besloot het dier om zich negen verdiepingen naar beneden te laten vallen. De ooggetuigen vreesden het ergste, maar dat bleek niet nodig. Ondanks dat de klap stevig was, leek de wasbeer niets over te houden aan de val. Het zoogdier stond onmiddellijk op en koos al even snel het hazenpad.

Het is niet het enige exemplaar dat zich dit jaar liet filmen terwijl het aan een hoog gebouw hing. In St. Paul, een stad in de staat Minnesota, ging een andere wasbeer nog een stap verder. Daar klom er eentje zowaar tot op de top van een wolkenkrabber dat maar liefst 25 verdiepingen telde. De wasbeer werd door de moedige beklimming prompt een ster op het internet.