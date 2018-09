Deze tv-programma’s mag u op 23 september niet missen

Vanavond op Eén krijgt professor T. een opdracht van de FGP Antwerpen omdat een gevaarlijke crimineel is ontsnapt. VTM zendt de voorlopig voorlaatste Bondfilm ‘Skyfall’ nog eens uit. Canvas brengt de mooie documentaire ‘Het doet zo zeer’ n.a.v. de Week van dementie. Op Q2 beraamt Koning Ragnar van de Vikings nieuwe plannen.

Skyfall: een van de beste Bondfilms

Daniel Craig en Judi Dench in ‘Skyfall’ Foto: Sony

De 23ste Bondfilm, die uitkwam vijftig jaar na de eerste (‘Dr. No’) werd al eerder uitgezonden maar blijft de moeite waard en is stukken beter dan voorganger ‘Quantum of Solace’. Javier Bardem is superschurk Raoul Silva. De titel ‘Skyfall’ verwijst naar het landgoed waar Bond en M naartoe vluchten voor Silva. Dat is ook het landgoed waar Bond in zijn jeugd woonde en waar zijn ouders begraven liggen. In de volgende Bondfilm zal blijken dat Silva deel uitmaakte van Spectre.

VTM, 20.35 uur

https://youtu.be/6kw1UVovByw

Het doet zo zeer: documentaire over dementie

Heleen van Royen en moeder Breed. Foto: Canvas

Schrijfster Heleen van Royen, bekend van o.m. ‘De gelukkige huisvrouw’, schetst een portret van haar moeder, bij wie beginnende dementie is geconstateerd. Moeilijke beslissingen over verhuizen en euthanasie en kostbare momenten van samenzijn wisselen elkaar af. Een liefdevolle, herkenbare, pijnlijke en vaak ook grappige ode aan het leven, met dank aan Heleens moeder, mevrouw Breed. Deze documentaire was eerder in de bioscoop te zien.

Canvas, 21.50 uur

Vikings: Ragnar terug in Kattegat

Koning Ragnar (Travis Fimmel) Foto: Q2

e mythische Noorse koning Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) was de eerste die met zijn boot succesvol het Kanaal overstak Hij werd bekend als de plaag van Frankrijk en Engeland en maakte een een hoop zonen bij verscheidene koninginnen. Goed voor een hoop bloedige intriges in ‘Vikings’, waarvan het tweede deel van seizoen 4 nu al de derde week op Q2 loopt. De zichtbaar vermoeide koning Ragnar, na jaren ronddolen teruggekeerd in Kattegat, is nog steeds vastberaden om weer de oversteek te wagen naar Engeland. Maar zijn vijf zonen, die stiekem allen op Ragnars troon azen, hebben andere plundertochten of ambitieuze plannen in het verschiet. Dat leidt tot een conflict met zijn oudste zoon Björn Ironside, die maar wat graag een plunderreis naar Italië wil ondernemen.

Q2, zondag, 22.15 uur

https://youtu.be/pGm72WAsFfE