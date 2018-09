Stormloop na ‘Make belgium great again’

Herstappe - Zondag 23 september trekt Vlaanderen massaal naar de geopende stad- of gemeentehuizen om zich te laten registreren voor orgaandonatie. Het resultaat van de oproep van Frances Lefebure afgelopen week in Make Belgium Great Again. Een oproep die nu al een gigantisch succes is, want op dit moment lieten sinds de uitzending al meer dan 8.000 Vlamingen zich registreren als orgaandonor. Het resultaat van een kwart van de stad- en gemeentehuizen en een cijfer dat dus in de loop van de dag nog verder zal oplopen.

“Als men ziet dat op jaarbasis 7.000 à 8.000 mensen zich registreren, dan mag je zeggen dat als men op 1 dag 500 mensen kan sensibiliseren om naar het stad- of gemeentehuis te gaan, het een groot succes is”, zei transplantatie-expert Luc Colenbie deze week nog in VTM NIEUWS. Met een aantal registraties dat op dit moment meer dan 10 keer zo hoog ligt, mag de actie van Make Belgium Great Again nu al een overdonderend succes genoemd worden.

Ondertussen lieten ook verschillende Q-dj’s zich registreren. Wim Oosterlinck prikte tijdens zijn speciale uitzending Een Hart Voor Tom voortdurend door naar de dj’s in de verschillende steden en gemeenten. Heidi van Tielen vatte samen met Frances Lefebure post in Leuven, Sam De Bruyn enthousiasmeerde de mensen in Gent en Maarten Vancoillie deed hetzelfde in Aartselaar. Ook deze namiddag blijven verschillende stad- en gemeentehuizen nog open om mensen te registreren als orgaandonor. Een overzicht van de geopende stad- en gemeentehuizen is terug te vinden op vtm.be.

Herstappe

Ook in de kleinste gemeente van onze provincie Herstappe, konden de 85 inwoners zich vandaag laten registreren als orgaandonor. Ongeveer 18 mensen hebben zich ingeschreven.