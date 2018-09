Planbureau waarschuwt: “Heel waarschijnlijk dat aanbod elektriciteit niet altijd voldoende zal zijn”

Het is “zeer waarschijnlijk” dat de eenzame kernreactor die in november stroom kan leveren, niet zal kunnen voldoen aan de vraag van de Belgen. Dat heeft het Planbureau berekend, meldt VRT Nieuws.

Het Planbureau is een onafhankelijke instelling die onderzoek doet naar beleidsmaatregelen. Ditmaal boog het zich over de stroomvoorziening, die de komende maanden erg moeilijk dreigt te worden omdat slechts één van de zeven kernreactoren in ons land actief zal kunnen zijn. De anderen liggen stil door onderhoudswerken.

“De kans is toegenomen dat een aantal gemeenten of zones tijdelijk worden afgeschakeld”, zegt Danielle Devogelaer van het Planbureau bij VRT Nieuws. “We gaan daar in november heel erg rekening mee moeten houden. Het aanbod van elektriciteit zal niet altijd voldoende zijn om de volledige vraag in te vullen.”

Door de problemen met de kernreactoren is de kans groot dat we gevoelig meer uren zonder stroom zullen zitten dan de wettelijk toegelaten drie uur per jaar. “Het aantal uren zonder stroom gaat significant toenemen”, zegt Devogelaer. “We schatten dat het eerder in de buurt van 20 uur zou kunnen liggen.”

Zelfs als november niet uitzonderlijk koud is, dreigen er problemen. “November was vorig jaar geen extreem natte of koude maand, en toen zaten we al aan een verbruik van 13 gigawatt. Dit jaar zal het water echt aan onze lippen staan om dat te gaan dekken met slechts één kernreactor. Het kan, maar dan zal het nodig zijn om te bezuinigen op ons elektriciteitsverbruik. Zeker ’s avonds zal dat nodig zijn.”