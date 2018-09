Ex-man Jennifer Aniston: “We zijn niet achtergebleven met een gebroken hart”

Voor het eerst sinds de aankondiging in februari 2018 praat Justin Theroux openlijk over zijn scheiding met actrice Jennifer Aniston. “Jennifer en ik zijn nog steeds vrienden”, zegt Theroux aan de krant ‘The New York Times’.

“Het goede nieuws is, en nu moet ik zorgvuldig mijn woorden kiezen, dat het eigenlijk een heel goede scheiding was”, zegt Theroux. “Ik bedoel daarmee dat er van vijandigheid geen sprake was. Het tegenovergestelde van een vechtscheiding.” Ook heeft hij niets dan lof over voor zijn ex-vrouw en probeert hij zijn leven opnieuw vorm te geven. “Er is niemand gestorven en we gaan er geen lastercampagne van maken. We zijn nog steeds vrienden en gaan gemoedelijk met elkaar om. Het mag dan saai klinken maar Jennifer en ik hebben bijzonder veel respect voor elkaar.”

Gebroken hart

Ook Aniston heeft veel goede woorden over voor haar ex-man. In een eerder interview met InStyle gaf ze toe dat ze nog steeds bevriend is met Theroux maar dat de scheiding haar hart niet gebroken heeft. Ook Theroux spreekt niet over een gebroken hart. “Ik zei het al, het ging er zeer gemoedelijk en vriendschappelijk aan toe. Alleen de gedachte dat onze vriendschap niet meer hetzelfde zou zijn na de scheiding maakte mij verdrietig. Maar we slaan ons erdoor. Onze band is inderdaad veranderd maar dat hoeft daarom niet negatief te zijn.”