Italiaans merk ontwerpt ’versleten’ sneakers

Zijn je sneakers versleten? Gooi ze dan vooral niet weg want volgens het Italiaanse sneakermerk Golden Goose zijn ze binnenkort erg modieus. Het label komt namelijk zelf op de proppen met een aftands uitziende sneaker voor...enkele honderden euro’s.

Alessandro en Francesca Gallo, het creatieve brein achter Golden Goose, combineert sinds 2000 de gangbare trends van het seizoen met hun eigen artistieke visie. Deze keer mondde het brainstormen uit in een aftands, uitziende sneaker voor de prijs van drie paar nieuwe schoenen.

De sneakers, die een ‘vuile’ rand hebben en niet meer spierwit zijn, zien eruit alsof ze al een tijdje gedragen werden. Bij sommige modellen kleeft er zelfs een stukje plakband op om het sjofele karakter van de schoen te benadrukken.

Armoede

Maar niet iedereen is opgezet met het design en de prijs van de schoenen. “Wij vragen als armoedevereniging om alleen kleren te doneren die in goede staat zijn”, zegt Val Huxley, woordvoerster van armoedevereniging ‘People against Poverty’ aan de krant The Evening Standard. “Door zo’n schoenen te ontwerpen, lijkt het alsof het oké is om versleten en kapotte kleding te geven aan mensen die in armoede leven. Onze organisatie werkt elke dag samen met mensen in armoede en dat een modelabel op deze manier een loopje neemt met het maatschappelijke fenomeen vind ik schrijnend. Als iemand deze schoenen doneerde, ik zou ze weggooien omdat ze versleten lijken.”

Ook het hoge prijskaartje, de meeste modellen beginnen vanaf 300 euro, stuit Huxley tegen de borst. “Geef die honderden euro’s niet uit aan de schoenen maar geef ze aan het goede doel. Wil je de look toch nastreven? Kleef dan een stukje plakband op je huidige sneakers.”

Gemengde reacties op social media

Ook op sociale media wordt er met gemengde gevoelens gereageerd op de sneakers van Golden Goose. Tegenstanders begrijpen niet waarom een modelabel bewust sjofel uitziende kleding en schoenen wil ontwerpen maar er dan wel woekerprijzen voor vraagt. Voorstanders van het merk prijzen het ontwerp dan weer de hemel in en zeggen steevast “wie ze niet kan kopen moet er ook niet over klagen.”

Of de heisa inmiddels het ontwerpersduo bereikt heeft, is niet bekend.

Foto: Golden Goose

Foto: Golden Goose