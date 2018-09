Nederlands topmodel knipt haar af voor slechts één modeshow: “Tien jaar voor gespaard”

Voor het Nederlandse model Nikki Tissen was het even slikken tijdens de internationale modeweek van Milaan. Haar haar, waarvoor ze tien jaar lang had gespaard, moest er bijna helemaal af.

Nikki Tissen was amper acht toen ze luidop droomde van lang haar. “Ik heb al tien jaar heel lang haar”, zegt de achttienjarige aan het Britse Vogue. “Maar voor de modeshow van Prada vroegen ze mij om mijn haar af te knippen. De knipbeurt was even heel erg schrikken maar inmiddels vind ik mijn haar er wel leuk uitzien.”

Of Tissen haar nieuwe coupe zal behouden, is nog niet helemaal zeker. “Ik vind het mooi en ik denk dat ik het een tijdje zo ga laten. Ik bekijk dan wel of het mooi uitgroeit of niet.”

Tissen heeft haar nieuwe kapsel te danken aan haarstylist Guido Palau die zijn schaar in het haar van nog zes andere modellen zette. “De coupe, een pixie cut, geeft karakter aan het gezicht”, zegt Palau. “Het geeft het model een beetje pit zonder dat het té wordt.”