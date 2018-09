Beringen toont haar goed hart: aanschuiven voor orgaandonatie

Beringen - Zondag 23 september zetten meer dan 240 Vlaamse stad- en gemeentehuizen hun deuren uitzonderlijk open voor donorregistratie. Ook de stad Beringen doet mee aan de actie van het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’, waarin presentatrice Frances Lefebure iedereen opriep om mensenlevens te redden. Veel mensen lieten hun goed hart zien en dat zorgde voor een lange wachtrij op het Beringse Stadhuis.

In Beringen blijkt de actie een succes te worden. Mensen moeten minstens één uur hun buurt afwachten maar dat doen de meeste met veel plezier. “Waarom niet meedoen als we weten dat we hiermee mensenlevens kunnen redden?”. Het stadsbestuur is vanmorgen gestart met één loket en ondertussen is het derde opengegaan. “Dit hadden we nu helemaal niet verwacht”, klinkt het.