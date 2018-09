Gucci heeft nieuw, eigenzinnig Instagram-account

Gucci mag dan wel wereldberoemd zijn voor haar handtassen, schoenen en kleding, dat het Italiaanse modehuis ook een beautylijn heeft, is bij het grote publiek minder bekend. En daar hoopt creatief directeur Alessandro Michele met een nieuwe Instagram-account verandering in te brengen.

Met @guccibeauty wil Michele de beautylijn van Gucci promoten. Het account, dat midden september gecreëerd werd, omvat tal van foto’s van historische kunstwerken die Michele’s visie op schoonheid moeten weerspiegelen.

De kunstwerken hebben niet alleen aandacht voor de verschillende perioden uit de geschiedenis, ook werd gekozen voor geportretteerde vrouwen met verschillende culturele achtergronden. Daarbij werd eveneens rekening gehouden met hun etniciteit. Zo is er onder meer een werk te zien van de Engelse koning Elizabeth I gevolgd door een Afro-Aziatisch kunstwerk. Ook de werken zelf zijn afkomstig uit alle uithoeken van de wereld: het ene uit een privécollectie, het andere uit een museum in Frankrijk of Italië.

Ieder kunstwerk vertelt zijn of haar verhaal in het bijschrift van de foto wat bijdraagt tot de expressie van de filosofie van het Italiaanse modehuis.

Of Gucci met het nieuwe account zijn eerste échte beautylijn wil aankondigingen, is niet bekend.