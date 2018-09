Mick Schumacher aan de leiding van F3-kampioenschap na zege op Red Bull Ring

Mick Schumacher scoorde zaterdag op de Red Bull Ring zijn vierde zege op rij in het Europese Formule 3-kampioenschap. Daardoor neemt hij in de strijd om de titel de leiding over van Red Bull-junior Dan Ticktum.

Schumacher mocht van de pole starten in Spielberg en hij had de taaiste klant aan zijn teamgenoot en Ferrari-protege Robert Schwarzman. De jonge Duitser wist echter aan de druk te weerstaan en won de race met 0,9 seconde voor Schwarzman.

“Ik had misschien niet de beste start en ik moest enorm hard verdedigen om mijn positie te behouden,” aldus Schumacher. Tijdens de race moest ik een aantal dingen uitproberen om de grenzen af te tasten maar uiteindelijk liep het allemaal goed af.”

“Tijdens de eerste paar ronden had ik een goed gevecht met Robert en wist ik een kloof te slaan. Ik voelde echter wel dat mijn achterbanden er snel doorheen gingen terwijl het aan het opdrogen was,” besluit Schumacher.

Zijn grootste concurrent voor de wereldtitel en Red Bull-junior, Dan Ticktum, kwam niet verder dan een achtste plaats.

Vandaag staan er nog twee races op het programma en Mick Schumacher wist voor beide races de pole position te veroveren. De zoon van de ‘Rekordmeister’ kan dan ook niet anders dan tevreden zijn met die uitgangspositie.

“Op dit moment gaan de dingen erg goed,” aldus Schumacher op de officiële website van de F3. “Mijn auto lijkt wel op rails te rijden, zeker in de snelle bochten. Ik hou ervan hier te rijden.”

“Of ik er kan in slagen om weer een hattrick te scoren zoals op de Nürburgring valt nog af te wachten. We moeten eerst en vooral de weersomstandigheden afwachten. Ik moet zorgen dat ik een goede start maak en dat ik daar een paar goede rondjes aan vast kan breien om hetzelfde succes te behalen zoals in de Eifel.”

“Ik ga zoals altijd zeer geconcentreerd zijn voor de komende twee races,” besluit Schumacher.

