Koningin Mathilde voor driedaags bezoek naar New York

Naast de Belgische regeringstop tekent ook koningin Mathilde present in New York voor de opening van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ze brengt vanaf zondag een driedaags bezoek aan de hoofdzetel, als een van de officiële pleitbezorgers van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Koningin Mathilde is één van de 17 ‘advocates’ van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de VN tegen 2030 willen waarmaken. Net als topvoetballer Lionel Messi, zangeres Shakira, Alibaba-oprichter Jack Ma, professor Jeffrey Sachs, de Noorse premier Erna Solberg en andere bekende persoonlijkheden voert de vorstin campagne voor de realisatie van die doelstellingen, op domeinen als armoedebestrijding, klimaatverandering en gelijke kansen.

Een aantal van de ‘advocates’ reist komende week naar New York voor een ontmoeting met VN-secretaris-generaal Antonio Guterres en voor tal van events. Maandagochtend woont Mathilde de opening van de vredestop ter ere van Nelson Mandela bij. De koningin neemt ook het woord op een conferentie over kinderen in gewapende conflicten, ingeleid door minister Didier Reynders. Met minister Alexander De Croo gaat ze naar de lancering van een onderwijsinitiatief van Unicef, en de koningin heeft ook een onderhoud met Marta Santos Pais, de speciale VN-gezant voor de bestrijding van geweld tegen kinderen.

Dindagochtend, voorafgaand aan de opening van de debatten in de Algemene Vergadering, vindt een speciaal evenement voor de advocates plaats. Nadien trekt de Belgische koningin in het gezelschap van kardinaal Timothy Dolan naar de Cathedral High School in Manhattan, waar ze in gesprek zal treden met de leerlingen. Haar bezoek aan de VN rondt de vorstin in de namiddag af met een statement op een debat van #SheIsEqual, de internationale campagne die vijfhonderd miljoen euro wil samenbrengen om het leven van miljoenen meisjes en vrouwen te verbeteren.

Veiligheidsraad

Vanaf januari neemt België plaats aan de illustere, hoefijzervormige tafel van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Voor de Belgische regering en diplomatie staat de lancering van het nieuwe werkjaar van de VN in New York daarom grotendeels in het teken van die nakende intrede in het zenuwcentrum van de internationale politiek.

De opening van de Algemene Vergadering van de VN vormt elk jaar een hoogmis van de diplomatie. Presidenten, premiers en ministers van de 193 lidstaten overschouwen er op de grootste internationale bühne de politieke brandhaarden op de planeet, treffen elkaar in New Yorkse hotels voor bilaterale onderonsjes en schuiven er aan bij tal van conferenties, side-events, recepties en andere werklunches.

Als stichtende lidstaat en traditionele aanhanger van een multilaterale wereldorde geeft ook België steevast acte de présence, en dit jaar, bij de opening van de 73ste sessie van de Algemene Vergadering, heeft het jaarlijkse rendez-vous nog aan belang gewonnen. In juni nomineerden de VN-lidstaten ons land voor een van de tien niet-permanente zetels in de Veiligheidsraad, in 2019 en 2020.

De Belgische diplomatieke machine draait al een tijd op volle toeren en nu schakelt ook de regering een versnelling hoger. Op de agenda’s van premier Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders staan tal van bilaterale gesprekken ingepland, onder meer met ambtgenoten van landen die samen met België in de Veiligheidsraad zullen zetelen. Daarnaast moet de deelname van regeringsleden aan allerhande side-events de internationale prioriteiten van België in de verf zetten.

Zo onderstreept minister Reynders maandagochtend meteen de Belgische insteek met zijn deelname aan een vredestop die wordt georganiseerd ter ere van de honderdste verjaardag van de geboorte van Nelson Mandela. In de loop van de week neemt de MR-vicepremier ook deel aan evenementen over thema’s als het lot van kinderen in gewapende conflicten, foltervrije handel en het internationale recht. Premier Michel tekent onder meer present op een werklunch over de regio van de Grote Meren en een klimaattop met de Franse president Emmanuel Macron en de New Yorkse oud-burgemeester Michael Bloomberg.

Michel start zijn bezoek aan New York met een receptie van Donald en Melania Trump. In tegenstelling tot zijn Russische en Chinese ambtgenoten Vladimir Poetin en Xi Jinping maakt de Amerikaanse president wel zijn opwachting op de Verenigde Naties en het laat zich raden dat hij opnieuw veel aandacht naar zich toe zal zuigen. Zijn onorthodox unilateralisme, met de terugtrekking uit het klimaatakkoord van Parijs, de VN-mensenrechtenraad, Unesco en de nucleaire deal met Iran als treffende voorbeelden, staat haaks op veel van waar de VN voor staan.

Dinsdagochtend houdt Trump zijn toespraak voor de Algemene Vergadering, waar hij vorig jaar nog dreigende taal sprak aan het adres van ‘little rocket man’, de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un. Ditmaal wordt Iran als belangrijk doelwit aangekondigd. Woensdagochtend volgt het misschien wel meest intrigerende moment van de week, wanneer Trump als notoir criticaster van de VN een zitting van de Veiligheidsraad zal leiden. Het thema: de non-proliferatie van massavernietigingswapens. Als inkomend lid is premier Michel uitgenodigd. Vanaf oktober geniet België formeel de status van observator. Michel zelf spreekt donderdag omstreeks 20 uur Belgische tijd de Algemene Vergadering toe.

Ook minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo is enkele dagen aanwezig op de VN-zetel. De Open VLD-vicepremier, die wordt vergezeld door een aantal Belgische jongerenvertegenwoordigers, zet er onder meer zijn schouders onder een nieuw onderwijsinitiatief van Unicef. Samen met de VN-kinderrechtenorganisatie organiseert De Croo ook een event van #SheIsEqual, de internationale campagne voor gendergelijkheid. Op zijn agenda staan ook de ondertekening van nieuwe algemene overeenkomsten met de partnerlanden Guinée en Rwanda.

Omdat gezondheid dit jaar een opvallend prominent thema in New York is, steekt ook minister Maggie De Block de Atlantische Oceaan over. De federale minister van Volksgezondheid zal er onder meer de Belgische ‘best practices’ uit de doeken doen op een ‘high level event’ over de bestrijding van tuberculose. De Block neemt eveneens het woord op een conferentie over geestelijke gezondheidszorg, die België samen met onder meer de Born This Way Foundation van popster Lady Gaga op touw zet.