Vrouw met de dood bedreigd via boodschap op veldweg: “Ik heb er het raden naar wie dit gedaan heeft”

Een vrouw uit Moorsel kreeg vrijdag via Facebook te lezen dat ze met de dood bedreigd wordt. Iemand had die boodschap met verf op een populaire veldweg gespoten. Ze heeft bij de politie klacht ingediend tegen onbekenden.

Woensdagmiddag plaatste een vrouw uit Aalst een bericht op Facebook waarop een foto te zien is van een landweg met daarop de grimmige boodschap “Martine Vereecken, ik vermoord jou!” gespoten. De foto werd genomen op de Petronellaberg, een baantje geliefkoosd bij wandel- en fietsliefhebbers dat tussen Meldert en Baardegem ligt.

De vrouw en mensen uit de streek zijn onthutst door het dreigement. Zeker omdat het in het openbaar geschreven werd en dus leesbaar is voor de kinderen die er af en toe passeren. Martine Vereecken heeft het bericht ondertussen ook al gezien en reageert aangedaan: “Ik wist niet wat me overkwam toen ik het las, maar ik neem de boodschap wel zeer ernstig. Deze voormiddag (vrijdag, nvdr.) ben ik naar het politiekantoor gegaan om klacht in te dienen tegen onbekenden. Voorlopig heb ik er het raden naar wie dit gedaan heeft. Ik heb me twee maanden geleden via sociale media uitgesproken als fervente dierenliefhebster die zich bekommert om onverzorgde beestjes in de buurt, dus mogelijk moeten we het ergens in die richting gaan zoeken.”

“Vergif”

François Vereecke uit Meldert, de vader van Martine, reageert onthutst wanneer hij de foto met het dreigement ziet. “Dit komt onze dochter niet ten goede”, merkt hij op. “Ze is mentaal gevoelig, dus ik ben er zeker van dat dit haar hard zal raken. Alleszins moet die boodschap zo snel mogelijk verwijderd worden, want dit is geen doen. Ik ga binnenkort contact opnemen met iemand die over de mogelijkheden beschikt om dat in werking te stellen.”

De vader is er naar eigen zeggen van op de hoogte dat zijn dochter zich twee maanden eerder geregeld uitliet over de dierenproblematiek die het dorp een tijd in de ban hield. “Ik vermoed dat ze toen een fel standpunt voor de beestjes heeft ingenomen, want ze heeft een groot hart voor dieren. Maar dat wil uiteraard niet zeggen dat anderen hier zo kwaad op moeten reageren. Wat mij betreft is dat sociale media-gedoe toch een vergif”, besluit de man.