Politie verbolgen na vrijlating van moordenaar Kitty Van Nieuwenhuysen: “Slag in gezicht van ouders en collega’s”

Noureddine Cheikhni, een van de moordenaars van agente Kitty Van Nieuwenhuysen, zal een elektronische enkelband krijgen. De familie van de gedode agente reageert verontwaardigd, net als de politie. “Dit is een slag in het gezicht van de familie en de collega’s.”

Noureddine Cheikhni kreeg tijdens het assisenproces in 2011 30 jaar cel voor de moord op Kitty Van Nieuwenhuysen. Intussen heeft hij een derde van zijn straf uitgezeten. Hij wordt nu onder elektronisch toezicht gezet.

Maar daar zijn de ouders van Kitty het absoluut niet mee eens, zo zeggen ze aan VTM Nieuws. “Als je een politie-inspecteur doodschiet en een andere zwaar verwondt, is het niet logisch dat je na 10,5 jaar een enkelband krijgt”, reageert vader Johan Van Nieuwenhuysen. “Het is een echte slag in ons gezicht. Wij voelen ons vernederd tegenover justitie”, klinkt het.

John Maes van de commissie strafrecht van de Vlaamse Balies heeft alle begrip voor de reactie van de nabestaanden. Hij wijst er op dat de strafuitvoeringsrechtbank de wet heeft toegepast, en ongetwijfeld wel overwogen. In 2013 is de wet op de voorwaardelijke invrijheidsstelling verstrengd.

Begin dit jaar had Cheikhni al een verzoek ingediend om voorwaardelijk vrij te komen. Vorig jaar werd het verzoek van een andere dader nog afgewezen.

Vakbond “verbolgen”

“Dit is een slag in het gezicht van de ouders en de collega’s van Kitty”, zegt ACV-secretaris Joery Dehaes in een persbericht. Hij is kritisch voor de verklaring dat gewoon de wet is toegepast. De ACV-secretaris zegt dat het ongeloof over de beslissing “zeer groot” is en dat de vakbond veel reacties binnenkreeg van collega’s.

“Wij hebben geen zicht op het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank, maar het zou ons sterk verbazen dat die crimineel voldoet aan al de voorwaarden om in aanmerking te komen voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. En dan nog is het ontoelaatbaar dat tegen geweld op de politie geen sterker signaal word gegeven. Dit is een regelrechte schande. We weten hiermee hoeveel het leven van een politieagent waard is voor de strafuitvoeringsrechtbank”, zegt Dehaes.

Wie was Kitty Van Nieuwenhuysen?

Agente Kitty Van Nieuwenhuysen (23), pas van de politieschool, en haar toen 27-jarige collega Peter Van Stalle waren die decembernacht in 2007 op zoek naar de inzittenden van een achtergelaten Volvo in Beersel (Vlaams-Brabant). Die inzittenden, 3 mannen uit de regio van Charleroi, wilden een bestelwagen stelen maar dat lukte niet.

Foto: Marc Herremans - Corelio

De gestolen Volvo waarmee ze naar Beersel waren gekomen, wou ook niet meer starten en daarom wilden ze uiteindelijk de auto van een andere bewoner uit de straat stelen. Om de sleutels van die auto te pakken te krijgen, drongen ze het huis van de eigenaar binnen. De judoka die er woonde, liet zich niet doen maar werd uiteindelijk neergeschoten. Hij raakte zwaargewond maar overleefde het.

Buitengekomen kregen de zwaarbewapende mannen de politiecombi in het vizier. Met een kalasjnikov doorzeefden ze het voertuig. De agenten kregen geen schijn van kans om zich te verdedigen. Kitty Van Nieuwenhuysen werd dodelijk geraakt, haar collega raakte zwaargewond.

Anderhalve maand na de feiten konden de speurders drie verdachten oppakken: Nourredine Cheikhni, Galip Kurum en Hassan Iasir. Zij werden geïdentificeerd op basis van informanten, getuigenverklaringen, telefonie-onderzoek en DNA-analyses.