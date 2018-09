Malaise blijft duren bij OH Leuven: nu weer thuisverlies tegen Roeselare

Titelfavoriet OH Leuven heeft zaterdagavond op de zevende speeldag in de Proximus League (1B) zijn derde nederlaag van het seizoen geleden. De troepen van Nigel Pearson gingen aan Den Dreef met 0-2 onderuit tegen Roeselare.

Roeselare toonde zich in een evenwichtige partij de gevaarlijkste ploeg. In de 25e minuut kwamen de West-Vlamingen verdiend op voorsprong. Doelman Thamsatchanan bracht eerst nog redding, maar tegen de rebound van Thibaut Van Acker had hij geen verhaal. In de tweede helft verdubbelde Mohammed Aoulad (55.) de score vanaf de penaltystip na een strafschopfout van Schuermans. De thuisploeg ging naarstig op zoek naar de aansluitingstreffer, maar doelman Biebauw liet zich niet verschalken.

OHL wordt na de derde seizoensnederlaag de nieuwe rode lantaarn en mag zijn ambities voor de eersteperiodetitel opbergen. Roeselare rukt op naar de vierde plaats met 9 punten. Dat zijn er vier minder dan leider Westerlo, dat zondagnamiddag nog in actie komt op het veld van KV Mechelen.