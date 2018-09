KV Oostende komt top zes binnen dankzij zege bij Eupen

KV Oostende staat bij de eerste zes na een 1-2-zege op het veld van Eupen op de achtste speeldag van de Jupiler Pro League.

Na een 7 op 9 had Claude Makelele weinig redenen tot wisselen. Met Pollet en Milicevic kwam er bij Eupen in principe meer kwaliteit tussen de lijnen. Ook Gert Verheyen gooide zijn ploeg niet om. Bjelica verving de geblesseerde De Bock, Boonen kwam in de plaats van Guri.

Eupen leverde het eerste wapenfeit van een evenwichtige eerste helft af. Doelman Ondoa herstelde zijn foutje door Pollet van de openingstreffer te houden. Die viel wel aan de overkant. Fashion Sakala hield zijn verdediger goed af en bracht Oostende op voorsprong. De kustploeg controleerde nadien de partij en kwam zelden in gevaar.

Ook na de pauze ging het spel goed op en neer. Een onnodige overtreding van Vanlerberghe kwam de bezoekers heel duur te staan. Luis Garcia schoot de vrije trap in doel, mede dankzij grondig mistasten van doelman Ondoa. Oostende was niet aangeslagen en reageerde vrijwel meteen. Invaller Richairo Zivkovic rondde een knappe rush van Bjelica af in de winkelhaak. Een kwartier voor tijd kon Zivkovic de zege helemaal veiligstellen, maar zijn kopbal stuiterde naast de kooi van keeper Van Crombrugge. Een fameus Eupens slotoffensief leverde geen gelijkmaker meer op.