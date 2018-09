De Norre en Kamada trappen Kanaries naar 9 op 9

STVV deed een gouden zaak door Antwerp thuis te verslaan met 2-0. Casper De Norre trapte vlak na de koffiewissel enig mooi voorbij Bolat, in de slotminuten legde de Herkenaar ook nog perfect af voor Kamada. Na Oostende en Gent pakten de Kanaries zo ook de scalp van Antwerp. Sint-Truiden klopt zowaar aan de deur van de topzes.

HERBELEEF. STVV - Antwerp via het verslag van onze reporter ter plaatse

Met liefst achttien bussen zakten de fans van Antwerp af naar Stayen. Een volgepakte bezoekerstribune dus, maar het roodwitte legioen moest zich tevreden stellen met een erg lange studieronde. Waarin STVV de beste mogelijkheid kreeg, maar De Sart speelde geaarzel van de bezoekende defensie niet goed uit. De pass voor Boli was niet goed genoeg, nochtans kon de spits één tegen één met Bolat komen.

Sint-Truiden miste Roman Bezus als aanspeelpunt in offensief opzicht, De Sart moest die rol overnemen, maar Anterp kroop met veel volk achter de bal, waardoor het moeilijk oplossingen vinden was voor de thuisploeg voor de rust. Eén keer prikte Antwerp dan toch, in het derde kwartier pakte Refaelov uit met een snelle rush en een knappe loeier, Steppe was bij de pinken en duwde fraai buiten gevaar.

Na de koffie meteen volop animo. De Norre rukte hoog op en kreeg de bal perfect mee in de loop van Ceballos. De Herkenaar krulde subliem voorbij een kansloze Bolat: 1-0, het hek helemaal van de dam op Stayen. Antwerp reageerde meteen, maar de krul van Rodrigues zoefde net naast. Van Damme kon even later net niet bij een verlengde vrije trap. Rodrigues bleef de gevaarlijkste man, ook een kopkans verzilverde hij niet.

De geschorste Bölöni, die de wedstrijd zowaar vanuit de spelersbus volgde, gooide Mbokani via assistent De Decker in de strijd. Antwerp wilde wel, maar vond de weg naar de netten niet, ondanks een resem stilstaande fasen en een klein foutje van doelman Steppe. STVV werd helemaal teruggedrukt op het einde, maar bleef overeind onder impuls van een onverzettelijke Teixeira achterin. Meer nog, Kamada legde de 2-0 binnen, De Norre legde dit keer heerlijk breed voor de Japanner.

STVV: Steppe – Botaka, Tomiyasu, Teixeira, Garcia Tena, De Norre – Endo, Ceballos, Asamoah, De Sart – Boli.

ANTWERP: Bolat – Opare, Arslanagic, Van Damme, Juklerod – Haroun, Yatabaré – Owusu, Refaelov, Rodrigues – Bolingi.

Vervangingen: 59’ Refaelov door Hairemans, 73’ Opare door Mbokani, 75’ Ceballos door Kamada, 84’ Bolingi door Baby, 86’ Garcia Tena door Kotysch.

Doelpunten: 48’ De Norre 1-0, 91’ Kamada 2-0.

Gele kaarten: Arslanagic, Yatabaré, Ceballos, Garcia Tena.

Scheidsrechter: Erik Lambrechts.

Toeschouwers: 7.133.