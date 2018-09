Voormalige Ketnet-presentatrice Sofie Van Moll vierde keer zwanger

“Er mag gerust nog een vierde komen”, zei Sofie Van Moll (34) in november nog over haar kinderen Joske, Charel en Rikkie. Bij deze: de voormalige tv- en radiopresentatrice is zwanger van haar vierde. Ze meldde dat op Instagram met een foto van haar dochter Joske en de mededeling “Helemaal klaar om grote zus te worden” en de woorden “Maart” en “Nog een meisje”. De vader is Jelle Van Riet (40), de broer van Bartel Van Riet, met wie ze in 2015 trouwde.

Jaren geleden presenteerde Sofie Van Moll bij Ketnet, speelde ze mee in de serie De Kavijaks op VTM en was ze met Bart Peeters te zien in het VRT-programma De Bedenkers. Ze trok zich terug uit de tv-wereld om voltijds moeder te worden. “Ik ben graag thuis met alle kinderen samen, ook mijn plusdochter Helena. Ik wil hier zo veel mogelijk zijn als ze uit school komen en samen een vieruurtje eten.”

Einde november kwam Sofie Van Moll even boven water om samen met Steven Van Herreweghe het nostalgische Throwback Thursday in het Sportpladijs te presenteren.