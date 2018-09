Thiam genomineerd voor titel van Europees Atlete van het Jaar

Brussel - Nafissatou Thiam is één van de tien genomineerden voor de titel “Europees atlete van het jaar”. Dat maakte de Europese atletiekbond EAA zaterdag bekend.

Thiam kroonde zich in augustus tot Europees kampioene in de zevenkamp. Die titel voegde ze aan haar al indrukwekkend palmares waar ook onder meer olympisch goud (2016) en een wereldtitel (2017) op prijken. Daarnaast won Thiam voor het tweede jaar op rij de prestigieuze Hypo-Meeting in Götzis.

Het publiek kan nog tot 5 oktober stemmen op de sociale media van de Europese federatie. Die stemmen tellen voor 25 procent mee, de rest komt van media, een expertenpanel en de leden van de Europese federatie. De laureate wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Bij de Rising Stars is Jonathan Sacoor genomineerd.

De genomineerden:

Vrouwen:

Dina Asher-Smith (GBr), Sifan Hassan (Ned), Christin Hussong (Dui), Mariya Lasitskene (Rus), Laura Muir (GBr), Maria Perez (Spa), Sandra Perkovic (Kro), Ekaterini Stefanidi (Gri), Nafissatou Thiam en Anita Wlodarczyk (Pol).

Mannen:

Armand Duplantis (Zwe), Andrius Gudzius (Lit), Ramil Guliyev (Tur), Michal Haratyk (Pol), Jakob Ingebrigtsen (Noo), Kevin Mayer (Fra), Wojciech Nowicki (Pol), Thomas Rohler (Dui), Sergey Shubenkov (Rus) en Karsten Warholm (Noo).