25 jaar na de allereerste aflevering: dit zijn de grappigste scènes uit 'Friends'

Het is zondag - 22 september 2019 - exact 25 jaar geleden dat de serie ‘Friends’ voor het eerst werd uitgezonden. Op 22 september 1994 kwam de allereerste aflevering, ‘The One Where it All Began’, op de Amerikaanse tv. Het werd een van de populairste sitcoms aller tijden. De show kwam wereldwijd op de buis. Na 10 seizoenen hield ‘Friends’ ermee op, maar de serie was intussen wereldwijd wel legendarisch geworden. Het aantal hilarische momenten in de serie is eindeloos, maar we zetten hier alvast een aantal van de grappigste scènes op een rijtje: