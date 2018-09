IndyCar lonkt naar Stoffel Vandoorne

Dale Coyne Racing heeft Stoffel Vandoorne benaderd voor een zitje in de IndyCar in 2019. De baas van het team laat weten dat onze landgenoot ‘voorzichtig geïnteresseerd’ lijkt.

De toekomst van Vandoorne in de Formule 1 is onzeker want McLaren kiest in 2019 voor Carlos Sainz en Lando Norris. Tijdens de GP van Singapore liet Vandoorne weten dat hij misschien wel een IndyCar-avontuur zou zien zitten met McLaren maar op dat front is er ook nog geen zekerheid in Woking.

De zware crash van Robert Wickens in Pocono speelt ook mee in de beslissing om al dan niet aan de slag te gaan over de plas. Eind augustus ging de negentwintigjarige Canadees op gruwelijke wijze de muur in op de Pocono Raceway en werd met zware verwondingen afgevoerd. Breuken in de nek, rug en onderbenen waren zijn deel, er wacht de Canadees nog een lange revalidatie.

Dale Coyne Racing zal volgend jaar twee bolides inzetten in het IndyCar-kampioenschap. In één daarvan zal Sebastien Bourdais plaatsnemen maar het tweede zitje is nog beschikbaar. Teambaas Dale Coyne liet weten in onderhandeling te zijn met Pietro Fittipaldi en Santino Ferrucci maar hij liet evengoed de naam van Stoffel Vandoorne vallen.

“We hebben met Vandoorne gepraat maar ik weet niet of die gesprekken ergens toe zullen leiden,” aldus Coyne. “Ik zou zeggen dat hij ‘voorzichtig geïnteresseerd’ is.” De Amerikaan laat ook weten dat het zware ongeval van Wickens zeker een invloed heeft op de interesse van potentiële rijders.

“Het heeft ons allemaal beïnvloed, of niet? De mensen begrijpen wel dat we alles op het spel zetten voor de Indy 500 en alles wat daarbij komt kijken. Maar ik begrijp ook dat mensen vragen stellen waarom we soms tegen tegen 350 km/u racen voor amper twaalfduizend mensen op bepaalde andere circuits.”

Stoffel Vandoorne is echter niet de enige Formule 1-rijder waar Dale Coyne Racing zijn pijlen op gericht heeft, ook Esteban Ocon kan rekenen op hun interesse. De Mercedes-junior lijkt net als Vandoorne tussen wal en schip te vallen in 2019.

De namen van Ocon en Vandoorne duiken ook samen met die van Pascal Wehrlein op bij Schmidt Peterson Motorsports, het team waar Wickens aan de slag was, maar die interesse is minder concreet. Mede-teameigenaar Sam Schmidt liet aan ‘Autosport’ weten dat het nog te vroeg is om de line-up voor volgend jaar al te bespreken.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: