Nederlandse journalist undercover in groot online gluurdersnetwerk: “Honderden beelden gemaakt van onder de rok van vrouwen”

Beelden die stiekem gemaakt werden van honderden Nederlandse vrouwen werden gedeeld in een wereldwijd online netwerk. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse RTL Nieuws, dat een journalist undercover liet gaan in dat netwerk.

Gluurders hebben via hun smartphone of verstopte camera’s honderden beelden gemaakt van vrouwen in kleedhokjes, onder de rok van vrouwen, op toiletten, op openbare plekken,... Daarvoor zijn de gluurders soms bijzonder inventief. Zo installeren ze camera’s in tassen, maar ook bijvoorbeeld in de tip van schoenen. Veel beelden werden ook gemaakt vanop trappen of roltrappen. Door het verschil in hoogte kunnen gluurders dan makkelijker met hun smartphone onder rokjes filmen.

Die beelden worden gedeeld in een wereldwijd online netwerk, waar tienduizenden video’s in zitten. Volgens RTL Nieuws gaat het ook om beelden van honderden vrouwen uit Nederland. De meeste vrouwen worden daarbij ook herkenbaar in beeld gebracht.

Undercover

RTL kon de praktijken ontdekken door een journalist undercover te laten gaan in het netwerk. Zo kon hij ook zien hoe er op die beelden gereageerd werd. Bij beelden van twee vrouwen in korte short en kort rokje tijdens een voetbalwedstrijd van het Nederlandse elftal wordt bijvoorbeeld volgend commentaar gegeven: “Dat zijn pas sexy Nederlandse wijven. Die kont puilt lekker onder dat minirokje uit en voor die met dat kortje broekje geldt hetzelfde. Goeie vangst! Goed gedaan!”

Handleidingen

In dat netwerk worden niet alleen beelden gedeeld, er worden ook handleidingen verspreid van hoe gluurders het best te werk kunnen gaan, hoe ze hun smartphone het best vastnemen, hoe ze hun ‘doelwit het best kunnen uitkiezen’, hoe ze ongemerkt beelden kunnen maken,... Daarnaast staat er in het netwerk ook een stappenplan van wat een gluurder moet doen als hij zou betrapt worden. Een van de tips die daar wordt gegeven, is zeggen ‘dat het maar een grapje was’.

Het netwerk heeft ook een besloten deel. Daarin worden beelden gedeeld die de identiteit van de gluurders zouden kunnen onthullen. Het gaat dan vaak om beelden die gemaakt werden van vrouwelijke collega’s, van vriendinnen of familieleden.

Voyeur in Gent

De zaak doet denken aan die van de voyeur in het sportcomplex van Hogeschool Gent, in het voorjaar van dit jaar. De 41-jarige jeugdtrainer Mike D.B. had stiekem tientallen vrouwen gefilmd in de kleedruimtes en douches van dat sportcomplex. Daarna plaatste hij de beelden op het internet in een gelijkaardig internetforum voor gluurders.