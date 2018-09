Ai, ai, Mourinho: Manchester United lijdt alweer puntenverlies

Manchester United heeft al voor de derde keer in het nog jonge seizoen puntenverlies geleden. Met Rode Duivels Marouane Fellaini en Romelu Lukaku een hele wedstrijd op het veld kon het niet winnen van promovendus Wolverhampton: 1-1. De Red Devils startten de competitie dus met een magere 10 op 18. De druk op trainer José Mourinho zal er niet minder op worden.

De eerste twintig minuten in Old Trafford waren voor Wolverhampton, dat (andermaal zonder Leander Dendoncker) via Willy Boly dicht bij de openingstreffer kwam. ManU nam nadien het commando over. Fred opende de score met een lage schuiver vanop de zestien in de linkerhoek. Acht minuten na de rust bracht Joao Moutinho zijn ploeg op gelijke hoogte met een fraaie krul vanop de grote rechthoek in de winkelhaak.

Marouane Fellaini en Romelu Lukaku maakten de hele wedstrijd vol maar konden hun stempel niet drukken. Ook een invalbeurt voor de Braziliaanse Belg Andreas Pereira bracht geen zoden meer aan de dijk. Een schamele tien op achttien is het resultaat voor Manchester United.

City en Liverpool winnen wel (en nog ruim ook)

Het staat in schril contrast met de resultaten van die andere topclubs, Manchester City en Liverpool. De Citizens gingen met 0-5 winnen op het veld van Cardiff City - Riyad Mahrez scoorde zijn eerste doelpunten sinds zijn transfer. Vincent Kompany bleef de hele match op de bank, Kevin De Bruyne is nog steeds geblesseerd. Liverpool won dan weer met 3-0 van Southampton. Simon Mignolet bleef de hele match op de bank bij The Reds.

Assist voor Depoitre

Laurent Depoitre begon in de basis voor Huddersfield Town op het veld van Leicester, maar ging met 3-1 de boot in. Die andere Belg, jeugdinternational Isaac Mbenza, bleef de hele match op de bank. Huddersfield, met Laurent Depoitre aan de aftrap, kwam al na zes minuten op voorsprong tegen Leicester via Mathias Jorgensen, nadat Depoitre een hoekschop in diens voeten verlengd had. Een kwartier later knalde Kelechi Iheanacho de gelijkmaker op aangeven van Jamie Vardy voorbij Kasper Schmeichel.

In de 67e minuut zag James Maddison zijn moment gekomen: hij krulde een vrije trap vanop zo’n 23 meter heerlijk in de winkelhaak en zette The Foxes zo op voorsprong. Vier minuten later liep Vardy alleen op Schmeichel af en dikte die voorsprong nog aan met een knap lobballetje. Door de 3-1 zege stijgt Leicester naar een voorlopige achtste plaats, Huddersfield blijft met amper 2 punten achter in de degradatiezone.

