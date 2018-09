Boeman van Club Brugge scoort weer in slotfase en helpt Dortmund nog aan gelijkspel

Christian Pulisic heeft net zoals dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge weer een belangrijke goal gemaakt voor Borussia Dortmund. En ook nu weer viel die treffer in de slotfase: de Amerikaan scoorde zes minuten voor tijd de gelijkmaker voor de Borussen op het veld van Hoffenheim: 1-1.

Joelinton had de thuisploeg op slag van rust op voorsprong gezet. Vlak na de kampwissel leek Dortmund helemaal in nauwe schoentjes te komen, maar de videoref schoot hen te hulp. De VAR had terecht buitenspel gezien bij de 2-0 van Hoffenheim.

Een kwartier voor tijd kreeg ex-Zulte Waregem-verdediger Abdou Diallo een rode kaart onder de neus geschoven en leek geel-zwart toch nog te gaan verliezen, maar dat was buiten Christian Pulisic gerekend. Net zoals dinsdag in het Jan Breydelstadion scoorde de jonge Amerikaan enkele minuten voor affluiten: 1-1. Bij de bezoekers stond Axel Witsel een hele match op het veld. Ex-Standard-spits Ishak Belfodil viel in bij de thuisploeg.

Door het gelijkspel telt Dortmund na vier speeldagen acht op twaalf in de Duitse Bundesliga.