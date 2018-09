Belgian Cats voor het eerst op WK: “Japan top, Spanje favoriet. Puerto Rico moeten we kloppen”

Opnieuw een primeur, na het brons vorig jaar op het EK, voor de Belgian Cats. Het is de eerste keer dat het Belgische basketbal op een WK fonkelt. “We gaan voor een plaats in de top 8,” zegt bondscoach Philip Mestdagh, die de tegenstanders analyseert.

1. Puerto Rico (wereldranking 22): “Amerikaans geschoold’

De Belgian Cats openen vandaag het WK tegen Puerto Rico. “Tegen de nummer 22 van de wereldranking is winst een must. Dat klinkt misschien on-Belgisch, maar we kunnen ons tegen dit land geen nederlaag permitteren. Ze staan inderdaad hoger op de wereldranking dan de Cats (28ste). Omdat wij enerzijds tussen 2007 en 2017 nooit op een EK van de partij waren en anderzijds nooit deelnamen aan een WK of olympische spelen is dat klassement geen waardemeter. De afgelopen drie jaar bewezen we dat we Europees met de toppers meedraaien. Onze oefencampagne was top en het geblesseerde duo Ann Wauters en Emma Meesseman is fit. Dat we onze voorbereiding afsloten tegen Zuid-Amerikaans Argentinië was perfect richting de wedstrijd van vandaag tegen Puerto Rico. Ze zijn sterk inside en tellen enkele Amerikaans geschoolde speelsters. Versus Allison Gibson en Cara Cortijo en co. blijft het dus opletten.”

2. Japan (wereldranking 13): “Wil de verrassing van het WK worden”

“De Aziatische kampioen wil de verrassing van het WK worden. Japan is in volle opbouw richting de spelen van 2020 in eigen land. Het budget is enorm en de mogelijkheden onbeperkt. Ze zijn al enkele maanden dit WK aan het voorbereiden. Hun oefenwedstrijden tegen onder meer Spanje (nipt verlies na verlenging), Australië en Amerika waren sterk. Ze zijn niet groot, maar wel snel en kunnen dit tempo een ganse match aanhouden. Ze scoren driepunters aan de lopende band. Onze lengte uitspelen is een optie, maar we zullen vooral defensief van de eerste seconde bij de les moeten zijn.”

3. Spanje (wereldranking 2) “Favoriet, die niet mag falen in eigen land”

“Vice-wereldkampioen, Europees kampioen en de laatste spelen in Rio goed voor zilver achter het ongenaakbare Amerika. Meer introductie heeft deze ploeg niet nodig. We kennen ze tevens goed, oefenden vorig jaar tweemaal tegen hen in Wevelgem en enkele weken geleden opnieuw in Valencia. Alba Torrens is wereldtop en speelt beter voor haar land dan bij de Russische topploeg Ekaterinburg. De ervaren Laia Palau is tevens terug van weggeweest. Ik geloof ook niet in het gegeven dat Spanje in onze groep niet eerste wil worden om in een eventuele halve finale Amerika te vermijden. Ik denk vooral nog niet aan een geschenk van Spanje volgende week dinsdag in de laatste groepswedstrijd. Laat ons maar beginnen met winst tegen Puerto Rico en zondag bevestigen tegen Japan. Spanje is uiteraard de favoriet in onze groep en zelfs voor een stek in de finale.”

Formule WK basketbal in Tenerife

Zaterdag, zondag en dinsdag worden in de vier poules en op vier dagen de drie groepswedstrijden van het WK in Tenerife betwist. De groepswinnaar is rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinale, wie laatste eindigt moet naar huis. De tweede en derde van de poules zijn geplaatst voor de barrages waarvan de winnaar ook gekwalificeerd is voor de kwartfinale. Als België tweede of derde eindigt ontmoet het in de barrage een opponent uit poule D. Amerika zal die groep wel winnen en dan is de eventuele tegenstander Letland, China of Senegal. (cpm)

Selectie Belgian Cats: Carpréaux, Allemand, Vanloo, H. Mestdagh, Delaere, K. Mestdagh, Nauwelaers, Raman, Linskens, Meesseman, Wauters, Nahwezi-Bende

Programma Belgian Cats eerste ronde poule C:

zaterdag 21.30 België-Puerto Rico

23/09 14.30 België-Japan

25/09 21.00 België-Spanje

Poule A: Korea, Griekenland, Canada, Frankrijk

Poule B: Australië, Turkije, Argentinië, Nigeria

Poule D: Letland, Amerika, Senegal, China