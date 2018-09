Ongeslagen Fury en Wilder boksen op 1 december om wereldtitel bij de zwaargewichten

De Brit Tyson Fury neemt het op 1 december op tegen de Amerikaan Deontay Wilder met als inzet de WBC-wereldtitel bij de zwaargewichten, zo maakte bokspromotor Haymon Boxing zaterdag bekend.

“De contracten zijn getekend en de promotour staat vast, met stops in Londen op 1 oktober en vervolgens New York en Los Angeles”, zo verklaarde Haymon Boxing. Het is nog niet bekend waar de kamp zal plaatsvinden.

Wilder is al 40 kampen ongeslagen, waarvan hij er 39 voor de tijdslimiet behaalde. Hij draagt sinds januari 2015 de titel van WBC-kampioen en verdedigde die zeven keer met succes, voor het laatst in maart tegen de Cubaan Luis Ortiz, die in de tiende ronde verslagen werd na tussenkomst van de scheidsrechter.

Als oud-kampioen in de koningsklasse van de IBF, WBA en WBO hervatte Fury zijn carrière in 2018 na een sabbatperiode van drie jaar, getekend door controverses. Ook hij is ongeslagen: op zijn palmares blinken 27 overwinning, waarvan 19 met KO.